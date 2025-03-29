Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyasi tarih bilmediği için siyasi tarif konusunda da tam bir yeteneksizlik sergilediğini belirtti.

Çelik, "Sayın Özgür Özel'in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'yi en iyi tanımlayan ifade 'Yassıada zihniyeti'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel'in kendi siyasi çizgilerini "Meclis" ve "Anayasa" yanlısı göstermesinin ise açık bir siyasi çarpıtma olduğunu bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız ülkemizde 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.' ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin 'siyasi karargahı' CHP Genel Merkezi'ydi. Sayın Özgür Özel ise 'iç vesayetçiliğin markası' olan CHP Genel Merkezi'ni daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP'ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de 'dış vesayet davetiyesi' eklemiş oldu."

Çelik, Özel'in "Safları netleştirelim" çağrısının iyi bir çağrı olduğunu ama zaten her şeyin net durumda bulunduğunu belirterek, "Cumhuriyet, demokrasi, anayasa ve Meclis bizim safımıza yazılır. Sayın Özgür Özel ise CHP'nin safına sokak barbarlığı, Yassıada zihniyeti ve dış vesayet arayışını yazmıştır." ifadesini kullandı.

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