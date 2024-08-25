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  • AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'li Özkan'a sert çıktı: Çirkinlik abidesi
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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'li Özkan'a sert çıktı: Çirkinlik abidesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur.' dedi.

25 Ağustos 2024 Pazar 21:25 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'li Özkan'a sert çıktı: Çirkinlik abidesi
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı... CHP'li vekil Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • ömer çelik
  • CHP milletvekili Tuncay Özkan

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