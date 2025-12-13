İSTANBUL 14°C / 8°C
13 Aralık 2025 Cumartesi
CHP'li vekilden Leyla Şahin Usta'ya çirkin sözler! AK Parti'den ''gereğini yapın'' çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla Şahin Usta'ya dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerekir.' dedi.

HABER MERKEZİ13 Aralık 2025 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
CHP'li vekilden Leyla Şahin Usta'ya çirkin sözler! AK Parti'den ''gereğini yapın'' çağrısı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Grup başkanvekilimiz Sn Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir.

Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla hanıma dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve Yüce Meclise saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir.

Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir.

Leyla hanımın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerekir.

Leyla Şahin Usta

