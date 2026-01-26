AK Parti Sözcüsü Çelik'ten insani koridor mesajı... ''Kürtlerin, Türkmenlerin ve Arapların yanındayız''

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında partisinin Genel Merkez binasında gerçekleştirilen MKYK toplantısın devam ettiği sırada basın açıklamasında bulundu. Çelik, Suriye'de açılan insani koridordan yardımların artarak devam edeceğini ifade etti.

"AYNULARAB'A 11 TIR YARDIM GÖNDERDİK, BU YARDIMLAR KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Bir gazetecinin Türkiye'nin Aynularab'a yaptığı insani yardımların sürüp sürmeyeceğini sorması üzerine Çelik, "İlk aşamada 11 tır gitti. Hangi ideoloji altında olursa olsun Suriye'de ve bölgede bütün terör örgütlerinin karşısındayız. Hiç kimse de terör örgütlerini oradaki kardeşlerimizle eşitlemesin. Şartlar ne olursa olsun, Suriyeli Kürtlerin, Türkmenlerin ve Arapların yanındayız. Orada insani bir durum var. Bu insani durum çerçevesinde Suriye hükümeti ile koordineli bir şekilde onların açtığı insani koridorlardan 11 tır yardım gönderdik. Bu yardımlar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Oradaki Suriyeli Kürt kardeşlerimizi o olumsuz koşullarda asla yalnız bırakmayacağız" cevabını verdi.