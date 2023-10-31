İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2994
  • EURO
    29,9477
  • ALTIN
    1806.69
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Tasarlanmış planlı bir katliam
Güncel

AK Parti sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Tasarlanmış planlı bir katliam

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısını 'tasarlanmış planlı bir katliam' olarak değerlendirerek, lanetledi.

AA31 Ekim 2023 Salı 20:10 - Güncelleme:
AK Parti sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Tasarlanmış planlı bir katliam
ABONE OL

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetlediklerini belirtti.

En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırının, tasarlanmış planlı bir katliam olduğunu kaydeden Çelik, "'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir. İsrail'in kendini savunma hakkından bahseden devletlerin, Gazzeli kadın ve çocukların yaşama hakkından bahsetmemesi insanlık namına utanç vericidir. İsrail'e 'Ateşkes önermiyoruz' diyerek daha çok silah gönderenler, katliam siyaseti izlemektedir." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.