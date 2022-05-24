AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Gereken hukuki girişimler yapılacaktır

Çelik katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor.

Ortaya attığı iftiralar FETÖ kampanyasıdır.

Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor.

AK Parti hukuki girişimlerde bulunacak. Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor ve demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği tek şey iftira atmak. Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor. Örnek verir verdiği örnekler doğru değildir.

Türkiye ne zaman atağa kalksa ülke içinde kırılganlık oluşturmaya çalışıyor.

Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor.

Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor.

Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus ise Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek.

Hani belge açıklayacaktı? Devletin kurumlarını işlevsiz hale getirmek istiyor."