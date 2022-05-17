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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Özür dilemesi gerekir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, Bosna direnişinin sembolü olan Aliya İzzetbegoviç'in karargahına 'mağara' ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Sn Kılıçdaroğlu'nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna'ya gönül vermiş herkesten ve Merhum Aliya'nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir.' dedi.

17 Mayıs 2022 Salı 18:17 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sn Kılıçdaroğlu'nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetbegoviç'in karargahı için "mağara" ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır.

Sn Kılıçdaroğlu'nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna'ya gönül vermiş herkesten ve Merhum Aliya'nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz.

O karargah bir "mağara" değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi. Aliya'ya selam olsun... O şanlı direnişe selam olsun...

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