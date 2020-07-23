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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'a tepki: Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, 'Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir' dedi. Türkiye'ye karşı kullanılan dilin bir panik dili olduğunu belirten Çelik, Macron'un el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklediğine işaret etti.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 16:32 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:41
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Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

Türkiye'ye karşı kullanılan dilin bir panik dili olduğunu belirten Çelik, Macron'un el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklediğine işaret etti.

Macron'un Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde durduğunun altını çizen Çelik, "Libya'da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz'de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü." ifadesini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanına defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde işin doğrusunu anlattığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her seferinde Cumhurbaşkanımızın dediğinin doğru, Macron'un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı. Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir."

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