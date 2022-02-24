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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası 'Montrö' açıklaması!

AK Parti MKYK Toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Montrö Sözleşmesi açısından Türkiye bu durumda önüne gelebilecek bütün senaryoları değerlendiren çalışmalar kapsamlı bir şekilde yapılmıştır. Ama esas olan savaşın yayılmasına imkan verecek bir tutum içerisine girilmemesidir' dedi.

24 Şubat 2022 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 18:39
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AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız tansiyonun düşürülmesi için çok çaba sarf etti. Görüşmelerin odak noktası, diplomasi yoluyla Minsk Anlaşmaları kapsamında bu sorunun çözülmesiydi. Cumhurbaşkanımızın çabaları hem Ukrayna hem de Rusya tarafından olumlu karşılandı. Gelinen noktada çatışma başlamış durumda.

Dün Cumhurbaşkanımızın, Putin ile görüşmesi oldu. Putin ise kendi bakış açısından olayın safahatını paylaştı. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik. Cumhurbaşkanımız, 'Ukrayna ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz' diye açıklama yapmıştı Afrika dönüşü sonrası.

Hiç kimsenin saldırgan bir tavır sergilememesi yönünde açık bir ifade ortaya koymuştu. Türkiye, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması için üstüne düşeni yapacağını söylemişti.


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