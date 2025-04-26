İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2025 Cumartesi / 28 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi yalan, siyasi acizlik
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi yalan, siyasi acizlik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'siyasi ve toplumsal yaşamı zehirleyen söylemlerine' tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Özgür Özel'in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel'dir.' dedi

26 Nisan 2025 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi yalan, siyasi acizlik
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemlerde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'umuzda meydana gelen depremler sebebiyle tek gündemimiz vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yönetilmesinin her aşamasına bizzat liderlik etmektedir.

Bu gündem içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi ve toplumsal yaşamımızı zehirleyen söylemlerini gündemimize almamaya çalıştık. Fakat Özgür Özel'in yalan siyasetinde geldiği nokta, hakettiği cevabı vermeyi zorunlu kılmıştır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargısal süreçlerle ilgili olarak kendi yönetimiyle ve partisiyle ilgili gündeme gelen iddiaların hiçbirine cevap verememiştir. Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır.

Özgür Özel'in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel'dir.

Özgür Özel'in her açıklaması Türkiye'nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar göstermektedir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka birşey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin davası konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması

ise siyasi cehaletin zirvesidir. Gazze'de ve tüm Filistin'de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel'in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur.

Özgür Özel CHP'yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.