AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin'de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor

AA 20 Kasım 2020 Cuma 14:57 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 15:26

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin sorumsuzluk ve hukuksuzluk olduğunu bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin uluslararası hukukun ve kararların açık ihlali olduğunu belirtti.

Pompeo'nun, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin'de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar attığına dikkati çeken Çelik, bu yaklaşımın sorumsuz bir şekilde Orta Doğu'da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmekte olduğunu kaydetti.

Çelik, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararların arkasında olduklarını ve uluslararası toplumu bu kararlara dair hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor. Pompeo'nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur. Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi mücadele devam ediyor. Her türlü hukuksuzluğa karşı Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız."