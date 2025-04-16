Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastanede ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çelik, ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Çelik, Önder'in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı üzüldüklerini belirterek, kendisine şifa dileğinde bulundu.

Alanında en yetkin doktorların, olay olur olmaz hastaneye intikal edip müdahalede bulunduklarını kaydeden Çelik, Önder'in uzun bir ameliyat sürecinin ardından yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Çelik, doktorlardan aldığı bilgilere göre Önder'in kritik durumunun devam ettiğini aktararak, "Hem değerli ailesine ve vatandaşlarımıza hem de TBMM'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Şifa bulması için hepimiz dua ediyoruz. Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferinde 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım. Bu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım.' derdi." diye konuştu.

Önder ile Meclis'teki yasama çalışmaları bittikten sonra geceleri geç saatlere kadar sohbet ettiklerini anlatan Çelik, "Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak, hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş, güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Önder'i en yakın zamanda, sağlıklı ve güler yüzüyle aralarında görmeyi dilediklerini belirterek, "Onun en büyük özelliği, en zor zamanlarda bile umudunu koruması ve her zaman için iradesini sağlam tutmasıdır." dedi.

Bir gazetecinin, Önder'in sağlık durumunun "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili süreci nasıl etkileyeceğine ilişkin sorusuna da Çelik, şu yanıtı verdi:

"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı, bu süreci yürütmekle ilgili bütün kesimlerden ortaya koyulan olumlu yaklaşımlar, DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler ve yaptığımız görüşmeler çerçevesinde sürecin yol haritası belli. Dolayısıyla bununla ilgili olarak tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok büyük. Geçmiş dönemlerde de büyük tecrübesiyle bu sürece katkı vermişti. Ayrıca her kesim arasında köprü olan karakteri icabıyla da son derece kıymetli bir yeri var. Eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramadan hedeflerine ulaşacak şekilde ilerlemesi olacaktır. Dolayısıyla hem memleketimizin selameti açısından hem de Sırrı Süreyya kardeşimizin dileğinin o olduğunu biliyoruz. Biz süreci aynı titizlikle, aynı iradeyle yürütmeye ve hedefine ulaştırmaya gayret edeceğiz."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Önder'in sağlık durumunu bizzat takip ettiğini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Dün gece de bizzat kendisi bu süreçle ilgili bilgi aldı. Tabii hepimiz için üzüntü verici bir durum. Geçmiş süreçlerde de çözüm sürecinde ve diğer süreçlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini yakından tanırlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem aileye hem bütün sevenlerine 'geçmiş olsun' dileklerini bir kere daha iletiyoruz." şeklinde konuştu.

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