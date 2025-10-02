İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6112
  • EURO
    49,0082
  • ALTIN
    5172.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten soykırımcıya çağrı! ''Tüm yolcuları hemen serbest bırakın''
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten soykırımcıya çağrı! ''Tüm yolcuları hemen serbest bırakın''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud Filosu'na desteklerini ileterek soykırımcı İsrail'e çağrı yaptı. Çelik, 'İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar. İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi2 Ekim 2025 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten soykırımcıya çağrı! ''Tüm yolcuları hemen serbest bırakın''
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katil İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahalesi esnasında alıkoyduğu yolcuların derhal serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sumud Filosu'nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz.

İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar. İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir.

İsrail'in saldırıları bir kere daha "insanlığa karşı işlenmiş suç" ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir.

Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir.

Sumud Filosu'nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi.

Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve "İNSANLIĞIN EVİ GAZZE"nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi. Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.