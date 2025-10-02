AK Parti Sözcüsü Çelik'ten soykırımcıya çağrı! ''Tüm yolcuları hemen serbest bırakın''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katil İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahalesi esnasında alıkoyduğu yolcuların derhal serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sumud Filosu'nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz.

İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar. İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir.

İsrail'in saldırıları bir kere daha "insanlığa karşı işlenmiş suç" ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir.

Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir.

Sumud Filosu'nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi.

Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve "İNSANLIĞIN EVİ GAZZE"nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi. Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."