AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmalarından satır başları:

Meclis'teki komisyonumuzun Terörsüz Türkiye çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda çok önemli bir aşamayı tamamlamış olmasıdır. Bugün gelinen noktada artık raporlar yazılmış, siyasi partiler tarafından hazırlanan raporlar teslim edilmiştir.

Bu çerçevede, bu komisyona bizzat başkanlık ederek bütün süreci büyük bir sağduyu ile yöneten Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, burada bulunup görev yapan, bütün katkılarıyla, değerlendirmeleriyle ve eleştirileriyle bu süreci olgunlaştıran komisyondaki tüm milletvekili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

(Terörsüz Türkiye Komisyonu) Türkiye'nin demokrasi birikimini, yüce meclisin Türkiye'nin meseleleri hakkındaki yüksek dirayetini orta koyan bir çalışma yapıldı. Cumhur İttifakı üyeleri olarak hem biz, MHP'nin verdiği raporlarda ortaya konulan ilkeler ortaktır.

Gerçekten Türkiye'nin demokrasi birikimini, Yüce Meclis'in Türkiye'nin meseleleri hakkındaki yüksek dirayetini ortaya koyan bir çalışma yapılmıştır. Tabii bu komisyona dönük eleştiriler de olmuştur. Bunlar, bir takım asılsız suçlamalar ya da hakaretler barındırmıyorsa, elbette ki dikkate alıyoruz.

Türkiye çok uzun yıllar boyunca terörle mücadele etti, terör konusunda büyük bedeller ödedi ama şehitlerimizin büyük fedakarlıklarıyla Allah hepsine rahmet eylesin, gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla hepsine saygılarımızı sunuyoruz terörün amacına ulaşması engellendi.

Dünyanın başka yerlerinde bu tip olaylarla ilgili çalışmalarda etnik kavgalar, mezhebi kavgalar ya da ırk kavgaları üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak Türkiye'de bir ırk kavgası, bir etnik kavga ya da bir mezhebi kavga söz konusu olmamıştır. Tam tersine, Türk'ün ve Kürt'ün ebedî kardeşliğine terör musallat olmuştur.

Terörün, Türk'ün ve Kürt'ün ebedî kardeşliğini bozmaya ve milletimiz arasında nifak oluşturmaya dönük hamleleri her seferinde iki yönden boşa çıkarılmıştır. Birincisi, güvenlik güçlerimizin eşsiz fedakârlıkları ve dirayetli duruşlarıyla terörün bu hedeflerine ulaşması engellenmiştir. İkincisi ise milletimizin eşsiz basireti ve feraseti sayesinde olmuştur.

Vatandaşlarımız, her zaman ifade ettiğim gibi, adları ne olursa olsun hepimizin soyadının Türkiye Cumhuriyeti olduğu bilincinden hiçbir şekilde ayrılmamıştır. Millet feraseti ve basiretiyle bu meselelere yaklaşılmıştır. Dolayısıyla terör örgütlerinin ve terörün, Türk'ün ve Kürt'ün ebedî kardeşliğine; Alevi ile Sünni'nin ebedî kardeşliğine yönelik saldırıları her zaman bu ferasetle engellenmiştir.

Biz de AK Parti olarak Meclisimize ve komisyonumuza sunduğumuz raporda bu görüşlerimizi çok açık bir şekilde ifade ettik. Arkadaşlarımız da aynı şekilde, bu bütçe vesilesiyle yapılan konuşmalarda bunu net bir biçimde ortaya koymuşlardır.

Önümüzdeki dönemde silahların bırakılması, silahların yakılması konusunda atılacak adımlar; terör örgütünün fesih sürecinin fiilî olarak görülebildiği, tespit ve teyit edilebildiği birtakım raporların ve gözlemlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu durum, birçok konuyu son derece kolaylaştıracaktır.

Kilit nokta, fesih konusunun bir retorik olmaktan çıkıp fiilî bir durum hâline gelmesi; silah bırakma, silah yakma ve silahları teslim etme olarak ifade ettiğimiz sürecin devam etmesidir.

"Terörsüz bölge" olarak ifade ettiğimiz süreçle de yakından ilişkilidir. PKK terör örgütünün; bütün şube ve uzantılarıyla, yani Suriye'deki SDG, ve Avrupa'daki ideolojik ve finansal illegal yapılanmalarıyla birlikte feshedilmesi esas amaçtır.

Terörün, yıllar içerisinde demokrasimiz üzerinde oluşturduğu bir stres, hukuk devletimiz üzerinde meydana getirdiği yüksek bir tansiyon vardır. Terörün gündemden çıkmasıyla birlikte, bugün bu konularla ilgili hukuki ya da siyasi düzeyde tartışılan pek çok meselenin, bu stresten ve yüksek tansiyondan arınmış şekilde, daha net ve daha sakin bir biçimde ele alınabilmesi mümkün olacaktır.

Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi etrafında; ebedî kardeşliğimize ve ebedî birlikteliğimize sahip çıkarak, kardeşlik ve vatandaşlık ilkeleri çerçevesinde geleceğe yürüyeceğiz.

Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile bir devlet politikasına dönüşmesi bakımından son derece önemli olduğu açıktır. Şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde Cumhur İttifakı boyutu son derece sağlam, konsolide ve güçlüdür.

İnşallah bütün bu çalışmaların neticesinde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşmayı ümit ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızı da bu çerçevede değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız, yeni dönemle ilgili olarak, komisyona raporların teslim edilmesinden sonraki süreçte çalışmalarını yapmaya başlamışlardır.

17–25 ARALIK YARGI SÜRECİ

Türkiye'nin millî egemenliğine, ulusal egemenliğiyle birlikte devletimizin tüm değerlerine yönelik bir saldırı anlamına gelen ve kamuoyunda 17–25 Aralık süreci olarak kodlanan, FETÖ'nün devletimize ve milletimize bir yargı darbesiyle saldırısının yıl dönümüdür.

15 Temmuz'a giden bütün sürece baktığımızda, bu terör örgütünün söz konusu süreçler vasıtasıyla bir hazırlık yaptığı, geriye dönüp değerlendirdiğimizde çok daha net bir şekilde görülmektedir. Esasında 17–25 Aralık'tan 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan bu sürecin, Türkiye'nin millî egemenliğini gasp edip bu egemenliği birtakım yabancı odaklara devretmeyi amaçlayan bir yaklaşım olduğu daha açık biçimde ortaya çıkmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün ortaya koyduğu şaşmaz irade, hiçbir tereddüt göstermeden sergilediği güçlü duruş; hem 17–25 Aralık'ta hem de 15 Temmuz gecesi bu girişimlerin bertaraf edilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla burada, belki de Türk devlet hayatının, siyasi hayatımızın ve toplumsal hayatımızın en büyük tehlikelerinden biri bu şekilde savuşturulmuştur.

Gazze'deki kardeşlerimizin bu zor kış koşullarında yaşadıkları da elbette gündemimizdedir. Şu anda bir ateşkes vardır; ancak İsrail, bu ateşkesi ihlal etmeye dönük olarak her gün yeni bir eylem ve yeni bir saldırganlık üretmektedir. Şu ana kadar Gazze'nin yüzde 58'i fiilen işgal altındadır.

Sarı Hat, ateşkese ulaşmak için gerekli askerî önlemlerden biri olarak ortaya konulmuştur. Ancak Genelkurmay Başkanı'nın "Sarı Hat yeni sınırdır" demesi, aslında ateşkesin tam zıttına bir açıklamadır. Ateşkese hizmet eden değil; tam tersine Sarı Hat'ı bir ilhak olarak konumlandıran bir yaklaşımdır. Bu durum, ateşkesin bütün mekanizmalarına ve ateşkese ulaşmak için işletilmesi gereken yol haritasının tüm dinamiklerine aykırıdır.

Gazze ile ilgili olarak bütün çalışmalarımıza en yoğun şekilde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da mesaisinin bir numaralı gündem maddesi Gazze'dir. Gazzeli kardeşlerimiz şimdiye kadar bütün insanlığa ders veren büyük bir onur ve haysiyet mücadelesi vermişlerdir. Orada, bütün insanlığın değerlerinin adeta tecessüm ettiği, cisimleştiği bir mücadeleyi hep birlikte gözlemliyoruz. Siyonist, katliamcı şebekeye karşı ortaya koydukları bu haysiyet mücadelesini bir kez daha selamlıyoruz.

SORULAR VE CEVAPLAR

Cumhurbaşkanımızın çizdiği devletimizin başı olarak çizdiği dış politika çizgisi hem kabinedeki arkadaşlarımız tarafından hem de bizim genel başkanımız olarak partimiz olarak aynen takip edilmektedir.

"SDG KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK"

SDG konusunda da bakanlarımız arasında, parti yetkililerimiz arasında görüş ayrılığı yoktur. Hiçbir kabinedeki arkadaşımızın da Cumhurbaşkanımızın iradesi konusunda faaliyeti söz konusu değildir. Dışişleri Bakanımızın söylediği de Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin neticesidir. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatımız da bu iradenin içindedir.

SDG Suriye'de PKK terör örgütüdür. Bu Türkiye için tehdit teşkil etmektedir. Bunların söylenmesi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ile çelişik bir şey değildir. Herhangi şekilde kan dökülmeden tek Suriye ve tek ordu ilkesi çerçevesinde orada bir ulusal bütünlük oluşsun. Herhangi bir şekilde Suriye'de yeni çatışma çıkmasın, kan dökülmesin.

SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması halinde, Türkiye ve Suriye için tehdit olmaktan çıkacaktır. 10 Mart mutabakatının ikinci maddesinde ve diğer maddelerinde Kürt kardeşlerimiz ve Esed rejimi zamanında reddedilmiş kimliklerin Suriye'nin ayrılmaz parçası olduğunu ifade etme anlamında güçlü ifadeler var.

Nasıl ki DEAŞ'ın Sünnilerin ya da Müslümanların olarak kazanımı sunulamazsa herhangi bir terör örgütü de etnik grubun kazanımları sunulamaz. Bütün bunları görmezden gelmesini isteyenler sürecin duvara toslaması yolunda bir dinamik oluşturduklarını fark etmeliler. SDG 10 Mart mutabakatına uymalıdır. Boşaltılan mağaraları görüyor ve olumlu karşılıyoruz. Rakka ve Deyli Zor'da terör örgütü tarafından yapılan yeni tahkikatlar görüyoruz. Suriye'de ayrı Irak'ta ayrı politika güdülmeye çalışılıyor. Silah bırakma çalışmasının o tarafa henüz yansımamış olmasını bir tarafa bırakarak söylüyoruz. Faaliyetlerimizi, takiplerimizi yapıyoruz.