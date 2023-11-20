İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,749
  • EURO
    31,4293
  • ALTIN
    1826.77
  • BIST100
    7962.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten uluslararası topluma ''Gazze'' çağrısı
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten uluslararası topluma ''Gazze'' çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya ilişkin, 'Uluslararası toplum bu katliama derhal son vermek üzere harekete geçmelidir' dedi.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten uluslararası topluma ''Gazze'' çağrısı
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Bugün tüm çocukların daha güzel bir dünyada yaşama hakkının uluslararası sözleşmelerle koruma altına alındığı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Ancak maalesef şu anda Filistin'de, Gazze'de her gün yüzlerce Filistinli çocuk hunharca İsrail ordusunun katliamına maruz kalıyor. Batılı ülke liderleri ise çocuk katilleri ile el sıkışıyor. Uluslararası toplum bu katliama derhal son vermek üzere harekete geçmelidir. 'İsrail'e kırmızı çizgi önermiyoruz' diyenler çocuk katillerinin destekçileridir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'çocuklar uyurken susulur, öldürülürken değil'" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.