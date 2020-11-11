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  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ümit Özdağa'a sert tepki: Bu iftira utanmazlıktır
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ümit Özdağa'a sert tepki: Bu iftira utanmazlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak AK Parti ile İYİ Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Ümit Özdağ'ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır.

11 Kasım 2020 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:15
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