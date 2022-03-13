AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na düzenlenen saldırıya kınama

AA 13 Mart 2022 Pazar 00:20 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 00:21

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yemen'in başkenti Sana'da Türk Şehitlik Anıtı'na karşı Husi milisleri tarafından gerçekleştirilen barbarca saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye-Yemen arasındaki tarihi dostluğu hedef alan bu alçaklığın failleri derhal yakalanmalı ve cezalandırılmalıdır. Yemen'de şehit olan Mehmetçiğimizin hatırasını silmeye hiçbir örgütün nefesi yetmez. Kardeş Yemen halkının her zaman yanındayız. Yemen halkı bu saygısızlığa gereken cevabı verecektir. Allah, aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Ruhları şad olsun."

