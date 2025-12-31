İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9665
  • EURO
    50,5846
  • ALTIN
    5957.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni yıl paylaşımı: Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni yıl paylaşımı: Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun. Gazze, insanlık demektir. Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin.' ifadelerini kullandı.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni yıl paylaşımı: Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin
ABONE OL

Çelik, yeni yıl dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın insanlık için en ağır ve acı olayının Gazze olmaya devam ettiğini belirtti.

Her yılın bir muhasebesinin olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Ama Gazze her türlü değerlendirmenin ötesinde bir insanlık acısıdır. Cumhurbaşkanı'mız 'insanlık ittifakı'nın en güçlü sesi olarak Gazze'yi her platformda gündemde tuttu. Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun. Gazze, insanlık demektir. Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin."

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.