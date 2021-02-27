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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darbetmesini, paralarına, pasaportlarına el koymasını kınadı.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 17:05 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:41
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Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunanistan unsurlarının, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı.

"Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darbetmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir.

Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz."

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