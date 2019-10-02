CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklama yapıyor
Her kamp dönemi, kapsamlı değerlendirme yapmak için, politikaların üzerinden geçmek için önemli bir fırsat oluyor.
Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelerin vicdani isyanı dünyanın her yerinden duyuluyor. Cumhurbaşkanımız ile ABD'ye yaptığımız ziyaret esnasında, bu isyanın yakından takip edildiğini gördük. Dünyanın her tarafından duyulmuş ve sahiplenilmiş gözüküyor. Yüreğimiz her zaman annelerle.
Cumhurbaşkanımızın New York ziyaretinde kapsamlı temasları oldu. Oradaki liderlerin konuşmalarını izliyoruz. Herkes açısından belli parçalara değinirken, dünyadaki küresel gidişat anlamında hiçbir ayrıntıyı atlayamayan konuşma sadece Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilmiştir.
Her türlü prensibin aşıldığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Dünyanın temel problemlerinde sesi duyulmayanların sesi olmak için önemli konular içeriyordu.
Nefret söylemi ile mücadele, önümüzdeki günlerin en önemli konularından biri olacak.
Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp, bir takım yorumlar görüyorum. Cumhurbaşkanımız farklı kimliklerle görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Yabancı öğrenciler ve Türk öğrencilerin sorularına cevap vererek, onların gelecek idealleri üzerine çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiler.
Amerika ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için yapılan görüşmeler var.
"SUUDİ PRENSİ CİNAYETTEKİ SORUMLULUĞU ÜSTLENMİŞTİR"
Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında 1. yıldönümü olan merhum gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine yönük dünyanın gösterdiği sessizliğe güçlü bir tepki vardı. Herkes çeşitli gerekçelerle çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken Türkiye vicdan ve ahlâk esasında adaletin tahakkuku için son derece ilkeli bir süreç yürütmüştür. Cumhurbaşkanımız her türlü riski göze alarak bu konuyu gündemde tutmuş ve BM konuşmasında buna değinmiştir. Suudi Arabistan prensi cinayetin sorumluluğu üstlendiği ama emri kendisi vermediğini söyledi. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın herhangi bir şekilde hukuk prensibine uygun olduğunu söylemek mümkün değil. Cemal Kaşıkçı'nı teamüden ve kasten öldürüldüğü söyleniyor.
"SUUDİ ARABİSTAN'IN YARA ALMASINI İSTEMİYORUZ"
Bu meseleye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu katliam bizim ülkemizde gerçekleştirilerek ülkemize de saygısızlık yaphılmıştır. Bu emri kim vermiştir? Bu katliamı gerçekleştirilen kimlerdir? Bu soruşturma hukuk prensiplerine uymuyor. Uluslararası gözlemcilerin gözetiminde İstanbul'da bir yargılama yapılmasını tekrar ifade ediyoruz. Dost ve müttefik Suudi Arabistan'ın bu süreçten dolayı yara almasını istemiyoruz.
"AB SINIRLARI KAPIYAN POLİTİKASIYLA SINIFTA KALMIŞTIR"
Cumhurbaşkanımızın AB'ye mülteciler konusundaki mükellefiyetlerini yerine getirmemeleri sebebiyle, 'Biz bu yükü tek başımıza taşımak zorunda değiliz. Taahhütlerinize uymuyorsunuz, gereğini yaparız' açıklamasından sonra muhtelif açıklamalar geldi. AB sınırları kapayan, duvarları ören politikasıyla sınıfta kalmıştır. Türkiye ise dünyadaki standartları yükselten bir tutum sergilemiştir. İçişleri Bakanlığımızın bu meseleyi yönetmekle olduğu kriterler AB'nin kriterlerin çok üstündedir. Bu kriterlerin olması da yetmiyor. İçişleri Bakanlığımız tarafından sahada konulan uygulamalar bütün müktesebatı aşan yüksek standarttadır.
"TÜRKİYE BU YÜKÜ SONSUZA KADAR ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLDİR"
Biz Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusunun yarısı kadar bir yükü çekiyoruz. Ama neticede bu yükü sonsuza kadar çekmek durumunda değiliz. Çözüm burada güvenli bölgenin kurulmasıdır. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatıyla koyduğumuz sonuçlar 354 bin mültecinin geri dönmesini sağlamıştır.
"REJİM VE TERÖR UNSURLARI DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRMEKTEDİR"
PYD/YPG terör örgütleri demografik yapıyı değiştiren ve mütecaviz davranan unsurlardır. Türkiye'nin önerisi gündeme geldiğinde 'bu demografiyi değiştirme çabasıdır' diyenler, rejimin ve terör örgütlerinin gayretine örtülü bir destek verdiklerini iyi düşünmelidirler. Güvenli bölgenin herkes hangi bölgede oturuyorsa o bölgenin asıl sahiplerine teslim edilmek suretiyle kurulması en önemli meseledir.
"MALİ YARDIMIN ARTIRILMASI BİR RÜŞVET SİYASETİDİR"
Avrupa'daki bazı devletler tutmadıkları sözün sonuçlarından kaçmak için Türkiye'ye ek yardımdan bahsediyorlar. Bu rüşvet siyasetidir. Türkiye mülteci kampı, insan deposu değildir. Bu anlaşmaya uymayanlar, Türkiye'ye birileri göçmen anlaşmasına uymaya çalışıyor. Söz verip de tutmamak AB teamülüne dönüşmüştür. İnsani açıdan büyük bir sınıfta kalmalıdır. Rüşvet siyasetine kapalı olduğumuzu en güçlü seviyede tepki vereceğimizi bilmelerini isteriz.
"CHP GÜVENLİ BÖLGEYE 'SOYKIRIM' DİYEN KİŞİ DAVET ETMİŞTİR"
CHP bir Suriye konferansı yaptı. Bir meseleyi ele alıp, oryantalistlikten çıkmaları sevindiricidir. CHP'de dışişlerinde görev yapmış pek çok kişi var. Türkiye'nin kuracağı güvenli bölgeye 'soykırım' denen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur. CHP'nin insanları şaşırtma kapasitesindeki yükseklik gerçekten hayranlık vericidir.
"İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIYA HER KESİM DAVET EDİLMİŞTİR"
İstanbul'daki deprem meselesiyle ilgili çeşitli polemikler yürütülüyor. Toplantılara her kesim davet ediliyor. Gelenler bellidir, gelmeyenler bellidir. Bunun üzerinden saçma sapan polemik yürütülüyor. Esas mesele vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerini yapmaktır. Bütün taraflar, kesimler elini taşının altına koysunlar...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.