CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Her kamp dönemi, kapsamlı değerlendirme yapmak için, politikaların üzerinden geçmek için önemli bir fırsat oluyor.

Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelerin vicdani isyanı dünyanın her yerinden duyuluyor. Cumhurbaşkanımız ile ABD'ye yaptığımız ziyaret esnasında, bu isyanın yakından takip edildiğini gördük. Dünyanın her tarafından duyulmuş ve sahiplenilmiş gözüküyor. Yüreğimiz her zaman annelerle.

Cumhurbaşkanımızın New York ziyaretinde kapsamlı temasları oldu. Oradaki liderlerin konuşmalarını izliyoruz. Herkes açısından belli parçalara değinirken, dünyadaki küresel gidişat anlamında hiçbir ayrıntıyı atlayamayan konuşma sadece Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Her türlü prensibin aşıldığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Dünyanın temel problemlerinde sesi duyulmayanların sesi olmak için önemli konular içeriyordu.

Nefret söylemi ile mücadele, önümüzdeki günlerin en önemli konularından biri olacak.

Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp, bir takım yorumlar görüyorum. Cumhurbaşkanımız farklı kimliklerle görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Yabancı öğrenciler ve Türk öğrencilerin sorularına cevap vererek, onların gelecek idealleri üzerine çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiler.

Amerika ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için yapılan görüşmeler var.