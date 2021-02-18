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  • AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu bir provokasyondur
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AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu bir provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, '(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur.' dedi.

18 Şubat 2021 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 18:44
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine yaptığı açıklamada, "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur." dedi.

Ömer Çelik: PKK saldırısı gerçekleştiğinde Avrupa Birliği'nden bir dayanışma göremedik.

Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"

Çelik: "Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun."

Ömer Çelik: "(ABD'den) Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir."

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