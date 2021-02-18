18 Şubat 2021 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 18:44

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine yaptığı açıklamada, "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur." dedi.



Ömer Çelik: PKK saldırısı gerçekleştiğinde Avrupa Birliği'nden bir dayanışma göremedik.

Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?"

Çelik: "Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun."

Ömer Çelik: "(ABD'den) Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir."