27 Şubat 2020 Perşembe12:38 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:08

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

* İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle mücadelemizin, milli güvenliğimiz için yaptığımız bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu her olayda bir kere daha gösteriyor."

* İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır.

* Gözlem noktalarının kuşatılmasını ve saldırıları kabul edemeyiz.

* Süre dolunca TSK görevini yerine getirecek.

* 30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi. Bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir.

* (FETÖ'nün sivil ayağı tartışması) HTS kayıtları açıklandığında çok mahcup olacaklardır.

* (Başkan Erdoğan Putin görüşmesi) Cumhurbaşkanı Türkiye'nin tezlerini net bir şekilde ortaya koyacak. Putin'le görüşme harekatla ilgili dönüm noktası olacaktır.