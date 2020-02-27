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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten net İdlib mesajı: Süre dolunca TSK görevini yerine getirecek

İdlib'deki gelişmeleri değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Gelişmeler milli güvenliğin önemini ortaya koyuyor. Gözlem noktalarının kuşatılmasını ve saldırıları kabul edemeyiz. Süre dolunca TSK görevini yerine getirecek.' dedi

27 Şubat 2020 Perşembe12:38 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:08

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

* İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler, terörle mücadelemizin, milli güvenliğimiz için yaptığımız bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu her olayda bir kere daha gösteriyor."

İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır.

* Gözlem noktalarının kuşatılmasını ve saldırıları kabul edemeyiz. 

* Süre dolunca TSK görevini yerine getirecek.

* 30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi. Bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir.

* (FETÖ'nün sivil ayağı tartışması) HTS kayıtları açıklandığında çok mahcup olacaklardır.

* (Başkan Erdoğan Putin görüşmesi) Cumhurbaşkanı Türkiye'nin tezlerini net bir şekilde ortaya koyacak. Putin'le görüşme harekatla ilgili dönüm noktası olacaktır.

Müslümanları vahşice katlediyorlar, camileri yakıyorlar

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