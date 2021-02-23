AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

23 Şubat 2021 Salı 20:12 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 20:36

Ömer Çelik: "(MB rezervleri) Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış."



Ömer Çelik: "(CHP) Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım."



AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Hayvanları Koruma Kanunu) Taslak haliyle bile AB standartlarının ötesinde ve üstünde. Paydaşlarla ciddi şekilde çalışılmış, iyi bir komisyon çalışması yapılmış, partimizde de iyi değerlendirilmiş bir çalışma olduğunu söyleyebilirim."