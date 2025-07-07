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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını bildirdi.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı'mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

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