AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Almanya'ya sert tepki: İnsan haklarının ihlalidir

23 Ekim 2020 Cuma 17:03 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 17:17

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Almanya’da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır.

Demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanları saygıyla korunmalıdır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camii’ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır.