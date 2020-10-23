İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9676
  • EURO
    9,4288
  • ALTIN
    488.066
  • BIST100
    1183.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Almanya'ya sert tepki: İnsan haklarının ihlalidir
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Almanya'ya sert tepki: İnsan haklarının ihlalidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır.' dedi.

23 Ekim 2020 Cuma 17:03 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 17:17
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Almanya’da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır.

Demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanları saygıyla korunmalıdır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camii’ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.