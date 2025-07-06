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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki: Çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, 'Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ6 Temmuz 2025 Pazar 11:54 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki: Çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri kınıyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri dolayısıyla CHP'li yöneticilere sert tepki gösterdi.

"ÇİRKİN VE AHLAK YOKSUNU İFADELERİ KINIYORUZ"

Çelik," Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın "dedi.

"MÜSAADE ETMEYİZ"

"Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz" diyen Çelik, "Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar. Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, "CHP'lilerin CHP'leri ihbar etmesiyle" açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar." açıklamasını yaptı.

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