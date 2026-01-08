İSTANBUL 17°C / 3°C
  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Yalan siyasetinde rekor kırıyor
Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Yalan siyasetinde rekor kırıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor' dedi.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Yalan siyasetinde rekor kırıyor
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının bir kere daha siyasi alanın dışına çıktığını belirtti.

Özel'in siyaset yapmadığını, "iftira üretim merkezi" olarak çalıştığını ifade eden Çelik, "Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ve dünyada Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişinin olmadığını açıklayan Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır. Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel'in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."

