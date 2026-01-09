AK Parti tarihi şehirler ve kültürel mirası masaya yatırdı

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Odak Grup Toplantısı'nın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer'in başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Şehirlerin tarihi alanları ve bu alanların kentsel yaşam üzerindeki çok boyutlu etkilerinin ele alındığı toplantıya, yerel yöneticiler, alanında uzman akademisyenler, şehir plancıları, mimarlar ve kültürel miras uzmanlarının katıldığı belirtilen açıklamada, toplantının ana gündemini, tarihi alanların şehir kimliği, tarihsel süreklilik, kültürel değerler ve ekonomik yapı üzerindeki yansımalarının oluşturduğu ifade edildi.

Katılımcıların "tarihi dokunun korunmasının, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda sürdürülebilir şehir politikalarının temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çektiği" bildirilen açıklamada, toplantı kapsamında, dünya genelinde, Türkiye'de ve İstanbul özelinde yürütülen iyi uygulama örneklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, tarihi şehir merkezlerinde uygulanan koruma, yenileme ve alan yönetimi modellerinin karşılaştırmalı olarak ele alındığı toplantıda, bu modellerin sosyal yaşam, turizm ve yerel ekonomi üzerindeki etkilerinin tartışıldığına işaret edildi.

Özellikle İstanbul Tarihi Yarımada üzerinde yürütülen çalışmaların, toplantının odak noktalarından biri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tarihi Yarımada'da alan yönetimi süreçleri, kültürel varlıkların korunması, ulaşım politikaları, yaya ve araç dengesi, turizm potansiyeli ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar, uzman görüşleri doğrultusunda masaya yatırıldı. Tarihi alanlarda koruma-kullanma dengesinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, tarihi şehir alanlarının planlanmasında bütüncül, disiplinler arası ve katılımcı bir yaklaşımın gerekliliği öne çıktı. Kültürel mirasın korunmasının, şehirlerin özgün kimliğini güçlendirdiği ve ekonomik kalkınmaya katkı sunduğu ifade edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Odak Grup toplantılarının, çevre ve şehircilik politikalarına yön verecek nitelikte önerilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayarak, bu tür istişarelerin gelecek süreçte de farklı temalarla sürdürüleceğini bildirdi.