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Ak Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları isim listesi 2019 Cumhur İttifakı Trabzonı ilçe aday isim listesinde kimler var

Ak Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? 2019 Yerel seçim ne zaman yapılacak? Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesinde kimler var? 2019 Ak Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Trabzon ilçe belediye başkan adayları için kulislerde konuşulan isimler neler? Adaylar saat kaçta açıklanacak? Cumhur ittifakının Trabzon’da İlçe belediye başkan adayları kimler olacak? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon belediye başkan adaylarını 11 Ocak'ta Trabzon'da açıklayacak. Hayri Gür Spor Salonu’ndaki tanıtım töreni için hazırlıklar sürerken bugün Kuzey Ekspres ve Karadeniz’de Son Nokta adaylarla ilgili iki farklı listeyi yayınladı. Ak Parti Trabzon ilçe adayları isim listeler ile ilgili resmi açıklama yarın yayınlanacak. İşte Ak Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları isim listesi ve detayları...

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Ak Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? 2019 Yerel seçim ne zaman yapılacak? Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesinde kimler var? 2019 Ak Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Trabzon ilçe belediye başkan adayları için kulislerde konuşulan isimler neler? Adaylar saat kaçta açıklanacak? Cumhur ittifakının Trabzon’da İlçe belediye başkan adayları kimler olacak? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon belediye başkan adaylarını 11 Ocak'ta Trabzon'da açıklayacak. Hayri Gür Spor Salonu’ndaki tanıtım töreni için hazırlıklar sürerken bugün Kuzey Ekspres ve Karadeniz’de Son Nokta adaylarla ilgili iki farklı listeyi yayınladı. Ak Parti Trabzon ilçe adayları isim listeler ile ilgili resmi açıklama yarın yayınlanacak. İşte Ak Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları isim listesi ve detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimleri öncesinde henüz açıklanmayan Trabzon belediye başkan adaylarını 11 Ocak günü Trabzon'da açıklayacak.

2019 YEREL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerel seçim, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak.

TRABZON İLÇE ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Trabzon ilçe adayları henüz resmi olarak açıklanmadı. AK Parti İlçe Belediye Başkan adayları için 11 Ocak Cuma Günü saat 15.00’da Hayri Gür Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla aday tanıtım töreni düzenlenecek. Trabzon’un İlçe belediye başkan adaylarını bu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Hayri Gür Spor Salonu’ndaki tanıtım töreni için hazırlıklar sürerken bugün Kuzey Ekspres ve Karadeniz’de Son Nokta adaylarla ilgili iki farklı listeyi yayınladı. Ak Parti Trabzon ilçe adayları isim listeler ile ilgili resmi açıklama yarın yayınlanacak.

Karadeniz’de Son Nokta Gazetesi şunları yazdı;

Ortahisar: Ahmet Metin Genç
Akçaabat: Osman Nuri Ekin
Araklı: Recep Çebi
Arsin: Sait Gürsoy
Beşikdüzü: Önder Öztürk / MHP
Çarşıbaşı: Kamuran Çalış
Çaykara: Hanefi Tok
Dernekpazarı: Mehmet Aşık
Düzköy: Yılmaz Ankara
Hayrat: Salih Öztel
Köprübaşı: Ali Aydın
Maçka: Koray Koçhan
Of: Salim Salih Sarıalioğlu
Sürmene: Rahmi Üstün
Şalpazarı: Refik Kurukız / MHP
Tonya: Osman Beşel
Vakfıkebir: Muhammet Balta
Yomra: İbrahim Sağrıoğlu

Kuzey Ekspres Gazetesi şu iddiayı ortaya attı;

Ortahisar Ahmet Metin Genç
Akçaabat Osman Nuri Ekin
Maçka Koray Koçhan
Sürmene Rahmi Üstün
Tonya Osman Beşel
Of Salim Salih Sarıalioğlu
Araklı Recep Çebi
Arsin Mehmet Sait Gürsoy
Çarşıbaşı Zekeriya Karaçengel
Çaykara Hanefi Tok
Dernekpazarı Mehmet Aşık
Köprübaşı Uğur Aydın
Vakfıkebir Muhammet Balta

Yomra için AK Parti il yönetimi İbrahim Sağıroğlu dedi.
AK Parti, Beşikdüzü ve Şalpazarı ilçe belediye başkan adaylığını MHP’ye bıraktı.
MHP genel merkezi Yomra ve Çarşıbaşı’nı da istiyor.

HANGİ İLLERDE ADAY GÖSTERİLMEYECEK?

Cumhur İttifakı'nı yerel seçime taşıyan AK Parti ile MHP'nin hangi illerde ittifak yapacağı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından netleşmeye başladı. Buna göre, AK Parti İstanbul dışında bugüne kadar açıklamadığı 6 ilden 4'ünün il belediyesinde aday göstermeyecek. Bu iller, Adana, Osmaniye, Mersin ve Manisa. AK Parti Muğla ve Aydın'da ise aday gösterecek. MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla ve Aydın'da büyükşehir belediyesine aday göstermeyecek.

AK PARTİ İZMİR İLÇE ADAY İSİM LİSTESİ

İzmir Genel Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekci

AK Parti MHP İzmir ilçe adayları listesi şöyle:

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağı: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Arslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

Aliağa: Serkan Acar (MHP)

Çeşme: Sema Aydın (MHP)

Dikili: Buğra Akın (MHP)

Foça: Serdar Mersin (MHP)

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (MHP)

İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları:

İstanbul Genel Başkan adayı Bİnali Yıldırım seçildi

Adalar - Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir - İsmail Erdem

Avcılar - İbrahim Ulusoy

Bağcılar - Lokman Çağrıcı

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Mehmet Umur

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - Atilla Aydıner

Beykoz - Murat Aydın

Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Mevlüt Uysal

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler - Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt - Azmi Ekinci

Eyüp Sultan - Deniz Köken

Fatih - Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece - Temel Karadeniz

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sarıyer - Salih Bayraktar

Sultanbeyli - Hüseyin Keskin

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Tuzla - Şadi Yazıcı

Şişli - Nihal Yıldırım

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

3 ilçede Cumhur İttiffakı

Beşiktaş - Serkan Toper

Maltepe - Ahmet Baykan

Silivri - Volkan Yılmaz

AK PARTİ İL İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Ağrı - Savcı Sayan

Aksaray - Evren Dinçer

Bilecik -Nihat Can

Erzincan -Cemalettin Başsoy

Edirne – Koray Uymaz

Iğdır – Adil Aşırım

Isparta – Şükrü Başdeğirmen

Kars – Ensar Erdoğdu

Kırşehir – Yaşar Bahçeci

Kütahya – Ahmet Sami Kutlu

Siirt – Ali İlbaş

Tunceli – Gökhan Arslan

Van – Necdet Takva

Zonguldak - Ömer Selim Alan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler

 İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce

 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu.

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek

Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan

Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider

Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz

Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın

Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin

Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya

Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın

Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse

Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu.

AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

 Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

 Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin

Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen

Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan

Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla

Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

 Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.

Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.

AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.

MHP'den açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.

Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.

Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun.

Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.

Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.

Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.

Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.

Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.

Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.

Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.

Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.

Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.

Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.

Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner.


Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı.

Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk.

Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN ADAYLAR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.

Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edild

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