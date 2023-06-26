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AK Parti Tunceli İl Başkanı ve eşi kaza geçirdi

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ve eşi, geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
AK Parti Tunceli İl Başkanı ve eşi kaza geçirdi
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Sercan Özaydın'ın kullandığı 01 AHG 744 plakalı otomobil, gece saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde 26 RK 797 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Özaydın ve eşi Demet Özaydın, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre ulaşıma kapanan cadde ise kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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