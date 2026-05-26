Güncel

AK Parti, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı

AK Parti'den yapılan Kurban Bayramı paylaşımında 'Bayram, aynı sofrada buluşmaya, sevdiklerimizle aynı duaya 'Amin' demeye ve bizi biz yapan değerleri birlikte yaşatmaya en güzel vesiledir. Kurban Bayramı'nın tüm milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 23:27 - Güncelleme:
AK Parti'nin NSosyal hesabından Kurban Bayramı'na ilişkin video paylaşıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nden ezan sesinin yükselmesiyle başlayıp kişilerin sevdiklerine kavuştuğu anlara ilişkin görüntülerin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Bayram, aynı duaya 'Amin' demenin, aynı sofrada buluşmanın, sevdiklerimizin kıymetini bir kez daha bilmenin adıdır. Değişse de zaman, hızlansa da yaşam, değişmeyen bir anlamla karmıştır kendi harcını bu topraklarda insan. Şefkatiyle yuvamızı büyüten, duasıyla yolumuzu aydınlatan, başımızın tacı annelerimizin, varlığıyla güven veren, gölgesinde huzur bulduğumuz, sığınağımız babalarımızın, gülüşüyle evimizin neşesi olan yüz aydınlığı yavrularımızın, 'Türkiye Yüzyılı' hedefini yarınlara taşıyan umudumuz gençlerimizin ve tüm aziz milletimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Birliğimizin daim, muhabbetimizin kaim, kardeşliğimizin baki olduğu nice bayramlara."

Paylaşımda, "Bayram, aynı sofrada buluşmaya, sevdiklerimizle aynı duaya 'Amin' demeye ve bizi biz yapan değerleri birlikte yaşatmaya en güzel vesiledir. Kurban Bayramı'nın tüm milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz." notu da yer aldı.

