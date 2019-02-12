AK Parti ve MHP heyetleri tekrar bir araya gelecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyetler, Cumhur İttifakı kapsamında bugün görüşecek.
- AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP heyeti bir araya gelecek.
Özhaseki ve Durmaz başkanlığındaki heyetler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bazı il ve ilçe belediye başkan adayları üzerine bugün akşam saatlerinde tekrar görüşecek.
Son yapılan anket sonuçlarına göre MHP'nin öne çıktığı yerlerde AK Parti'nin, AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde ise MHP'nin belediye başkan adayını çekmesi bekleniyor.
Görüşmede meclis üyelerinin durumunun da ele alınacağı ifade edildi.
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