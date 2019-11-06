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AK Parti ve MHP'den o 'baskın' a çok sert tepki: Demek ki CHP'nin verdiği sözler var

AK Parti ve MHP, CHP'nin İsviçre'de düzenlediği 'Cumhuriyet Bayramı' etkinliğinde PKK yandaşları tarafından terör örgütünün ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının açılmasına tepki gösterdi. AK Partili Cahit Özkan, 'Dün kurduğunuz ittifak bugün size İsviçre'de bedel ödetiyor' derken, MHP'li Erkan Akçay, 'Görüntüleri son derece zavallıdır' dedi.

  • DHA
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İsviçre'nin Zürih kentinde, CHP'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde salonu basan PKK yandaşları, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını açıp, slogan attı. Grup, CHP milletvekili Engin Özkoç ile birlikte programa katılan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde önceki dönem işten atılan Mahir Kılıç'ın işe iade edileceği sözünün yerine getirilmesini istedi. Grup, disiplinsizlik gerekçesiyle işten çıkarılan Kılıç'ın, 31 Mart seçimleri sürecinde işe iade edileceğine dair söz verildiğini ileri sürdü.

AK PARTİLİ ÖZKAN: KURDUĞUNUZ İTTİFAK BEDEL ÖDETİYOR

AK Parti ve MHP, PKK yandaşlarının CHP'nin düzenlediği toplantıda Öcalan'ın fotoğrafını ve örgütü simgeleyen bez parçalarına tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında karşılaştığı tablonun, seçimlerde PKK/PYD/YPG ile kurdukları gizli ittifaka bağlı olduğunu söyledi. Özkan, "Bunu biz söylemiyoruz, CHP´lilerin kendileri söylüyor. 'YPG/PYD terör örgütü mü bilmiyoruz?' diyorlar. Diğer yandan bunun karşı muhatabı ne diyor, terör örgütünün siyasi uzantısı Eş Genel Başkan Sezai Temelli, 'Ankara ve İstanbul belediye başkanları bilecek ki, HDP´nin oyları ile o koltuklarda oturuyorlar.' Meclis'te yapılan tartışmalar sırasında da HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'HDP´nin ve PKK´ya gönül verenlerin oyları ile o koltuklarda oturuyorlar İstanbul ve Ankara belediye başkanları.' Demek oluyor ki, dün PKK ile YPG ile terör örgütleri ile aynı istikamette siyaset yapanlar, onlardan gelen destekle koltuk kapma yarışına girenler, bugün bedelini İsviçre'de ödemeye başladılar. İşte dünden bugüne terör örgütü ile beraber hareket edenlerin karşı karşıya kaldığı bir olayla İsviçre'yi konuşuyoruz. Dün kurduğunuz ittifak bugün size İsviçre'de bedel ödetiyor" diye konuştu. 

MHP'Lİ AKÇAY: DEMEK Kİ CHP'NİN VERDİĞİ SÖZLER VAR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise İsviçre'de yaşanan olayı 'rezalet' olarak değerlendirerek şöyle dedi:

"CHP'nin İsviçre'deki bu organizasyonuna PKK'lılar gelerek, elebaşının posterini astılar. Ve 'verilen sözlerin tutulması' için bir de pankart astılar. Demek ki CHP´nin verdiği birtakım sözler var. Bir diyet ödeme talebinde bulundukları anlaşılıyor. Manzara bu. Londra'da CHP sözcüsü konuşurken bir PKK'lı Türkiye'ye yönelik hakarette bulundu. Ve yine CHP sözcüleri tepki göstermediler. Berlin'de benzer şey oldu. İstanbul'da bir Suriye konferansı düzenlediler. Ne kadar PKK'lı, YPG sempatizanı varsa bunları bu konferansta konuşturdular. Biz öteden beri söylüyoruz; fikirsel anlamda bir işbirlikleri ve beraberlikleri söz konusu. Adeta iç içe geçmiş durumdalar. Zaman zaman yaşadıkları problemleri bu tür toplantılarda ortaya çıkarıyorlar. Tam bir rezalet durumudur, bu bir CHP organizasyonu ve PKK eylemi. AK Parti'yi suçlamak tamamen bir zırvalama. CHP, gerekli tepkiyi göstermesi gerekirdi. İsviçre´de yaşanan rezalete tepki göstermediler. Geldikleri durum; bu işbirlikleri neticesinde HDP-PKK kendilerine CHP'nin verdiği sözleri yerine getirmesini istemiştir. Küstah taleplerine CHP sessiz kalmıştır. Görüntüleri son derece zavallıdır."

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

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