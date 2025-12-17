AK Parti ve MHP'den ortak karar: Şehzadeler'de aday çıkarmayacak

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, merhum başkana Allah'tan rahmet, ailesine, Manisalılara ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diledi.

AK Parti olarak siyasette etik duruş ve insani sorumluluk anlayışını önemsediklerini belirten Turgut, daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası yapılan seçim sürecinde aday çıkarmama yönünde aldıkları kararını hatırlattı.

Turgut, şunları kaydetti:

"Aynı hassasiyet, aynı vicdani yaklaşım ve aynı siyasi etik anlayışıyla Şehzadeler Belediye Başkanımızın vefatı sonrası oluşan süreçte de AK Parti olarak aday çıkarmama kararı almış bulunuyoruz. Bu kararımız, siyasi rekabetten öte Manisa'nın birlik ve beraberliğini, toplumsal vicdanı ve ortak değerlerimizi önceleyen bir duruşun ifadesidir."

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de yazılı açıklamasında, cuma günü belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, aday çıkarmayacaklarını ve Cumhuriyet Halk Partisinin çıkaracağı adaya destek vereceklerini bildirdi.

Tosuner, MHP olarak devlet ciddiyeti, demokrasiye saygı ve Gülşah Durbay'ın hatırasına hürmeten hareket edeceklerini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı adaya, meclis üyelerimiz destek verecektir. Bu karar, herhangi bir siyasi pazarlığın değil, millet iradesine, yerel yönetim istikrarına duyulan sorumluluğun sonucudur." ifadelerini kullandı.