AK Parti ve SPP bölgesel iş birliği için masada

AK Parti ile Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) arasında Türkiye-Sırbistan ilişkilerini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalanacak.



Alınan bilgiye göre, mutabakat zaptına, yarın, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile SPP Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic imza atacak.

Mutabakat zaptı ile iki parti arasında ziyaretler gerçekleştirilecek, uzman toplantıları düzenlenecek ve partiler arası dayanışma artırılacak.

Ayrıca, kültür, tarih ve diğer ilgi alanlarına ilişkin işbirlikleri geliştirilecek, halklar arasında daha doğru ve dengeli bir anlayışın oluşmasına katkı sağlanacak.