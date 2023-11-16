İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6962
  • EURO
    31,1787
  • ALTIN
    1810.33
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti yerel seçim için adaylarını belirliyor: Hedef büyükşehirler
Güncel

AK Parti yerel seçim için adaylarını belirliyor: Hedef büyükşehirler

AK Parti'de yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi çalışmalar sürüyor. AK Parti, adaylarının belirlenmesi için anketlerden STK'lar ile görüşmelere kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Hedef büyükşehir belediyelerini kazanmak.

Sabah16 Kasım 2023 Perşembe 07:54 - Güncelleme:
AK Parti yerel seçim için adaylarını belirliyor: Hedef büyükşehirler
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti'de yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi çalışmalar sürüyor.

AK Parti, il, ilçe, büyükşehir belediye başkanlarının tümü ile ilgili memnuniyet anketleri düzenledi. 10 anket yaptırılan iller de bulunuyor.

Bu yöntemle mevcut belediye başkanlarına halkın bakışı, memnun olup olmadıkları tespit ediliyor. Ayrıca o yörede öne çıkan yeni isimler olup olmadığı da belirlenmeye çalışılıyor.

150 BİN KİŞİ İLE TEMAYÜL

Sabah'ın haberine göre, 150 bin teşkilat mensubunun katılımı ile temayül yoklaması yapılacak. Burada partililere "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz" diye sorulacak. Böylece teşkilatların mevcut başkan ve yeni adaylar ile ilgili görüşmeleri alınmış olacak.

KANAAT ÖNDERLERİ VE STK'LAR

Türkiye genelinde AK Parti teşkilatları kanaat önderleri, STK'ların görüşlerini de alıyor. O bölgede öne çıkan isimler tespit edilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda milletvekilleri ile de görüşülüyor.

VERİLER HAVUZDA TOPLANACAK

Tüm bunlar bir havuzda toplanacak. Başkan Erdoğan bu verileri de dikkate alarak belediye başkan adaylarını belirleyecek.

ÜÇ DÖNEM KURALI

İstanbul'un ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Bunların büyük bölümünün değiştirilmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.