AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel:YSK iddialarımızı kabul etti

Twitter hesabından bir açıklama yapan Recep Özel YSK'nın itirazlarını 8 başlıkta kabul ettiğini ve araştırmaya karar verdiğini belirtti. Özel kişisel twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri ile ilgili olarak YSK' ya ileri sürdüğümüz 8 ana başlıktaki iddialarımız kabul edilerek araştırılmasına karar verildi." dedi.