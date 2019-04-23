AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel:YSK iddialarımızı kabul etti
AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Av. Recep Özel İstanbul seçimleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Recep Özel YSK'nın itirazlarını 8 başlıkta kabul ettiğini ve araştırmaya karar verdiğini belirtti. Özel kişisel twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri ile ilgili olarak YSK' ya ileri sürdüğümüz 8 ana başlıktaki iddialarımız kabul edilerek araştırılmasına karar verildi." dedi.
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