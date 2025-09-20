İSTANBUL °C / °C
Güncel

AK Parti'de 8 ilde yeni il başkanları göreve başlayacak

AK Parti'de, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi.

20 Eylül 2025 Cumartesi 13:31
AK Parti'de 8 ilde yeni il başkanları göreve başlayacak
AK Partiden yapılan açıklamada, kongre döneminin ardından partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir."

