AK Parti'de CHP'nin seviyesiz siyasetine tepki devam ediyor: Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Güneydoğu Sosyal Politikalar Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin 24 yıldır kardeşliği çoğaltarak, büyüterek bugünlere geldiğini aktaran Kaya, siyaseti bir kariyer olarak değil bu millete hizmet için gördüklerini ifade etti.

Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti kadrolarının gece gündüz demeden millete hizmet için yarış halinde olduğunu belirterek, Şanlıurfa'daki parti teşkilatının uyum içerisinde olmasının kendisini memnun ettiğini söyledi.

- "BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Kaya, "'Terörsüz Türkiye', aslında ülkemiz adına çok önemli bir sürecin adıdır. Ülkemizin adeta can damarlarının nefes damarlarının tamamen açılacağı sürecin adıdır. Süreç Cumhur İttifakı'nın kararlı duruşuyla, dikkatli siyasetiyle inşallah yol alıyor, almaya da devam edecek. Şunu unutmayalım. En ufak bir karışıklıkta, en ufak bir ülkemizin Allah muhafaza güçsüz duruma geldiği bir anda terör yapıları bu ülkenin evlatlarına yeniden saldıracak, dış güçlerle birlikte planlarını kuracaktır. Onun için biz hep birlikte 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çok dikkatli bir şekilde birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

- "YASSIADA ZİHNİYETİNE BU MİLLET ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR"

Konuşmasında ana muhalefet partisinin üslubuna yönelik eleştiride bulunan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı, grup başkan vekilleri çok saygısızca, küstahça, alçakça Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bu milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza hadsiz üsluplarıyla saldırıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu ülkenin helal oylarıyla seçilmiş, demokratik şekilde seçilmiş Cumhurbaşkanı'dır. Bu milletin öz evladıdır. Cumhurbaşkanı'mıza bu çirkin ifadelerle saldırmak kimsenin haddi değildir. Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir. Sanki ellerinden cebren hile ile bir şey alınmış gibi utanmazca konuşuyorlar. Maalesef siyasette seviyenin bu kadar düştüğü bir dönemi yaşamaktan da kadın bir siyasetçi olarak gerçekten utanç duyuyorum. Bu kadar siyasetin seviyesinin düşmesinin sebebi maalesef CHP zihniyeti. Ülkenin başına bu kadar gerçekten bela olan bir zihniyete, milletimiz inşallah en güçlü dersi 2028 seçimlerinde verecektir. Bu ülkenin yiğit evladına, Türk milletinin, milletimizin gururu Cumhurbaşkanı'na en güçlü şekilde 2028 seçimlerinde sahip çıkarak, Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde seçtirerek hep birlikte göstereceğiz dünyaya."

Bu zihniyete asla geçit vermediklerini ve vermeyeceklerini vurgulayan Kaya, ana muhalefetin her fırsatta Batı kapısında ülkesini şikayet eden bir anlayışa sahip olduğunu ifade etti.

Kaya, AK Parti belediyelerinde hizmet belediyeciliğinin yapıldığını aktararak, hizmet gibi bir derdi olmayan CHP belediyelerinde ise rüşvet ve yolsuzluk skandallarının görüldüğünü söyledi.

Dünyanın tüm mazlumları için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kaya, Filistin'deki zulmün bir an önce sona ermesini ve katil işgalci İsrail'in uluslararası mahkemede yargılanarak en ağır cezaya çarptırılmasını dilediklerini kaydetti.

Toplantıya, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi ve partililer katıldı.