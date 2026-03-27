  • AK Parti'de Dijital Eğitim Yönetim Sistemi hayata geçirildi
Güncel

AK Parti'de Dijital Eğitim Yönetim Sistemi hayata geçirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, parti bünyesinde Dijital Eğitim Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

AA27 Mart 2026 Cuma 15:01
AK Parti'de Dijital Eğitim Yönetim Sistemi hayata geçirildi
Öğütken, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak önemli bir adım daha attıklarını belirtti.

Parti bünyesinde Dijital Eğitim Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Öğütken, şunları kaydetti:

"Mahalle başkanından genel başkanımıza kadar tüm teşkilatımızın yararlanacağı bu sistemin içeriğinde, 400'den fazla katalog eğitimi, genel kültürden, mesleki gelişime, liderlik eğitimlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze, 7/24 erişilebilir dijital dershane imkanı sunuyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen bu sistemle AK Parti her alanda olduğu gibi eğitimde de çıtayı yukarı taşıyor. Pek çok gelişmiş ülkenin henüz hayata geçiremediği bu altyapıyı bugün teşkilatımızın hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Özverili çalışmalarıyla bu projeyi başarıyla hayata geçirmemize katkı sunan AR-GE ve Eğitim Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Partimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

  • Ahmet Baha Öğütken
  • Dijital Eğitim
  • AK Parti

