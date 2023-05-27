AK Parti'de hazırlıklar tamam: Ankara'da 2 bin avukat ve 100 bin müşahit görev yapacak

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, pazar günü yapılacak olan ve Türkiye için tarihi bir öneme sahip olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi vatandaşlara sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. Özcan, Ankara genelinde yaklaşık 2 bin avukat ve 100 bin müşahitle seçim güvenliğini izleyeceklerini kaydetti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, rehavete kapılmadan sandıklara gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizim en büyük düşmanımız rehavettir. Hiçbir vatandaşımız rehavete kapılmadan 'Oy namustur' diyerek sandıklara gitmelidir. Bu seçim Türkiye tarihi açısından büyük önem arz etmektedir. FETÖ'sü, PKK'sı, ABD'si, İngiltere'si, muhalefeti birleşmiş Türkiye'nin önünü kesmek için kapalı kapılar ardından pazarlıklar yapıyor. Sahada başaramadıklarını, sandıkta başarmak istiyorlar. 15 Temmuz'da, 14 Mayıs'ta bu hainlere fırsat vermeyen milletimiz inşallah yarın da bunlara fırsat vermemek için sandıklara akın edecektir" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta yüzde 85 gibi bir katılım oranıyla bütün dünyaya demokrasi dersi verdiklerini vurguladı. Özcan, "Ancak şimdi önümüzde daha önemli bir seçim var. Halkımız 14 Mayıs'ta istikrardan yana olduğunu göstererek meclis çoğunluğunu 21 yıldır ülkesi için gecesini gündüzüne katan AK Parti'ye verdi. Şimdi de yarım kalan işi tamamlamak için 28 Mayıs'ta tekrar sandıklara gideceğiz" vurgusu yaparak, "İnşallah tek bir tane bile fire vermeden 14 Mayıs'ta kırılan rekoru tazeleyip Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Bunun için bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi vatandaşlara oy kullanmaları yönünde çağrıda bulunan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bir olup üzerimize gelen Haçlı orduları tekrar birleşmiş üzerimize geliyor. 15 Temmuz'da sahada başaramadıklarını sandıkta başarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Nene Hatun'un, Şerife Bacı'nın, Nezahat Onbaşı'nın torunları inşallah bu mücadeleyi de anlının akıyla kazanacak. Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlere rekor düzeyde katılım sağlayarak gereken cevabı verecektir" şeklinde konuştu.

"SADECE CUMHURBAŞKANINI DEĞİL TÜRKİYE'NİN KADERİNİ BELİRLEYECEĞİZ"



"Oy namustur" diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Hiçbir vatandaşımız 'Ben oy kullanmasam bir şey değişmez' diye düşünmemeli. Bir oy ile ülkemizin kaderi değişebilir. Genç, yaşlı demeden bütün vatandaşlarımız sandıklara gidip oylarını kullanmalıdır. Yarın yapılacak olan seçim sadece cumhurbaşkanını seçmek için değil, ülkemizin geleceğini belirlemek için yapılıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını araladık. Pazar günü yapacağımız tercihle o kapıları ardına kadar açacağız" ifadelerini kullandı.

"APO'YA DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERE GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR"



Halkın fire vermeden oylarını kullanması gerektiğini vurgulayan Özcan, şu sözleri kaydetti:

"14 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız istikrardan yana olduklarını AK Parti'ye tek başına meclis çoğunluğunu vererek gösterdiler. Seçim gecesi yapılan antidemokratik açıklamalarla demokrasimize gölge düşürmeye çalışanlar olsa da sonuç açık ve net bir şekilde ortadadır. Milletimiz rekor bir katılımla o açıklamaları yapanlara ve dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Yarın yapılacak olan seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi rehavete kapılmamalıyız. Rehavet ve zafer sarhoşluğu bizim en büyük düşmanımız. 14 Mayıs seçimleri öncesi Apo'ya özgürlük, Selahattin Demirtaş'a özgürlük naraları atanlara, depremzedelere haklarını helal etmeyenlere, seçimden sonra bir anda milliyetçi olamaya çalışanlara gereken dersi inşallah milletimiz tek bir fire vermeden, sandıklara giderek verecektir. Birleşip üzerimize gelen şer odaklarına sahada olduğu gibi sandıkta fırsat vermeyecektir."