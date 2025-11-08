İSTANBUL 21°C / 15°C
  AK Parti'de il başkanlarında değişim: 5 yeni isim göreve atandı
Güncel

AK Parti'de il başkanlarında değişim: 5 yeni isim göreve atandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına yeni isimler atandı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 00:13
AK Parti'de il başkanlarında değişim: 5 yeni isim göreve atandı
AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.

