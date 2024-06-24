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AK Parti'de MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Kritik toplantıda başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme ve ekonomideki son durum ele alınacak.

24 Haziran 2024 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
AK Parti'de MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.10'da başladı.

GÜNDEM YOĞUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek.

AK Parti MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

AK PARTİ 2. KEZ KAMPA GİRİYOR

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

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