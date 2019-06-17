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AK Parti'de oy seferberliği

AK Parti il ve ilçe başkanlıkları, STK’lar ve hemşehri dernekleri, 23 Haziran’daki seçimlerde vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak için seferber oldu. Hedef 300 bin dolayındaki seçmen.

  • ŞERİFE GÜZEL
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AK Parti’nin çalışmalarında birinci önceliği, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen ve büyük bölümünü AK Parti seçmeninin oluşturduğu tahmin edilen seçmen kitlesinin 23 Haziran’da sandığa gitmesini sağlamak oluşturuyor. AK Parti kurmaylarının çalışmaları, bu nedenle sandığa gitmede gönülsüz seçmene ulaşarak öncelikle sandığa gidilip oyunu kullanmasını sağlamayı başarmaya dönük olarak yürütülüyor. 

ÖZEL ÇALIŞMA YAPILDI 

Bu kapsamda İstanbul’da özellikle parti üyeleri üzerinde detaylı çalışma yapıldı. AK Parti üyesi olup da sandığa gitmeyenler, teşkilatlar tarafından yürütülen çalışmalarla tespit edildi. Bir yandan, parti üyelerinin küskünlüğüne yol açan sebepler üzerinde detaylı analizler yapılarak, bu kişilerin küskünlüğünü giderecek adımların atılması sağlanırken, diğer yandan da 23 Haziran’da sandığa giderek partisine sahip çıkmasını sağlayacak motivasyon oluşturulmaya çalışılıyor. Bir yandan İstanbul’da bulunup da sandığa gitmeyen seçmenin özellikle AK Partili olanlarını sandığa götürecek motivasyonu sağlamaya çalışan AK Parti kurmayları, diğer yandan da, tatil için memleketlerine gidenlerin 23 Haziran için İstanbul’a oy kullanmaya gelmelerini sağlamaya dönük çalışmalara ağırlık veriyor. AK Parti’nin, seçimler için başlattığı “dönüş” harekatı için tüm il ve ilçelerde detaylı bir çalışma yürütüldü. 

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Toplamda oy kullanmaya gitmeme olasılığı bulunan seçmen sayısının 300 bin dolayında olduğu tespiti üzerinden yürütülen çalışmalarda, Ramazan Bayramı’nın ardından İstanbul’a dönmeyi düşünmeyen vatandaşlar hedeflendi. Bulundukları il ve ilçelerde kendileriyle temas kurulan vatandaşların oylarını kullanmak üzere İstanbul’a gidebilmesini sağlayacak ulaşım imkanı sunulmak üzere hazırlıklar yapıldı. Bir yandan AK Parti il ve ilçe başkanlıklarının çalışmalarıyla vatandaşlara ulaşılırken, diğer yandan da hemşeri dernekleri ve STK’lar üzerinden de iletişim sağlanarak, vatandaşların oylarını kullanmalarını sağlamaya dönük iletişim kanalları açık tutuluyor. Oy kullanmak üzere İstanbul’a gidecek vatandaşlar için, nüfus yoğunluklarına göre değişen sayılarda otobüsler hazırlandı.

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