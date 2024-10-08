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Güncel

AK Parti'de yeni anayasa mesaisi başlıyor... İlk çalıştay için tarih belli oldu

AK Parti'nin 'yeni anayasa çalıştayı'nın ilki yarın yapılacak. 'Yeni anayasa çalıştayı' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında düzenlenecek.

AA8 Ekim 2024 Salı 14:17 - Güncelleme:
AK Parti'de yeni anayasa mesaisi başlıyor... İlk çalıştay için tarih belli oldu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında düzenlenecek "yeni anayasa çalıştayı"nın ilki yarın yapılacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek çalıştaya, akademisyenler ve siyaset bilimciler katılacak.

Basına kapalı gerçekleştirilecek çalıştay öncesi, Hayati Yazıcı basın toplantısı düzenleyecek.

- "BİR ANAYASA YAPIMININ YOL HARİTASI NASIL OLMALI?"

Yazıcı, çalıştayın içeriğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, çalıştayın uzmanların bir masa etrafında müzakeresiyle olacağını belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bilimsel bir toplantı gerçekleştireceğiz. Onların görüşü ve önerilerini alacağız. Bir anayasa yapımının yol haritası nasıl olmalı? Yöntemi ne olmalı? AK Parti'nin bundaki rolü nedir? Nihayet tasarlanan anayasanın mimarisi ve bu mimariye uygun şekillenmesine varıncaya kadar bu konuları müzakere edeceğiz. Sonra bunları rapora dönüştürüp, partimizin yetkili organlarına sunacağız."

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