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AK Parti'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

AA18 Mart 2025 Salı 09:44 - Güncelleme:
AK Parti'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı
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Partinin sosyal medya hesabından "Şafakta Dirilenler" etiketiyle paylaşılan videolu mesajda, "Çanakkale Savaşı boyunca, her günü tekbirle karşılayan ve her şafakta dirilen bir inançla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman askerlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Onlar bizim için şafakta dirilenler." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Çanakkale Savaşı esnasında cephedeki bir revirde doktorlarla yaralı askerler arasında geçen diyaloglar da yer aldı.

Doktorların, askerlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği videoda, şunlar kaydedildi:

"Yusuf oğlu Ahmet müşahede, Nuri oğlu Tahsin taburcu, Abdullah oğlu Mehmet taburcu, Seyit oğlu Bayram... Taburcu olmanın anlamını hiç düşündünüz mü? Çanakkale Savaşı'nda taburcu olan Mehmetçik, evine değil taburuna geri döndü. Sağlığımıza kavuştuğumuzda evimize dönebilmemizi borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun."

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