Güncel

AK Parti'den 30 Ağustos paylaşımı

AK Parti'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordumuzu ve istiklal uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:28 - Güncelleme:
AK Parti'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj paylaşıldı.

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Büyük Zafer'in 103. yılında, milletimizin hürriyet mücadelesini gururla hatırlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordumuzu ve istiklal uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Paylaşımda, Sultan Alparslan ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yan yana, at üstünde Türk ordusuna bakarken gösteren ve "Malazgirt'ten Dumlupınar'a aynı hilal aynı ruhla..." ifadelerinin kullanıldığı videoya da yer verildi.

