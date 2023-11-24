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AK Parti'den 6 bin belediye başkan aday adayı için 81 ilde temayül yoklaması

AK Parti'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu.

IHA24 Kasım 2023 Cuma 16:04 - Güncelleme:
AK Parti'den 6 bin belediye başkan aday adayı için 81 ilde temayül yoklaması
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Alınan bilgilere göre, AK Parti'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu. AK Parti Genel Merkezi'nde dün temayüle ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılırken, 81 ilde temayül yoklaması ise pazar günü gerçekleşecek. AK Parti, teşkilatlardan belediye başkan adayı olmak için başvuran adaylardan birini yazmasını isteyecek. Daha sonra yapılan seçimde her ilden 3 isim belirlenecek. Temayül yoklamalarıyla ilgili hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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