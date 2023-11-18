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AK Parti'den anlamlı etkinlik! Gazze'de şehit edilen çocuklar İstanbul'da anılacak

'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyelerine bağlı kültür merkezlerinin koltuklarında Gazze'de şehit edilen çocukların isimleri asılacak.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 15:26 - Güncelleme:
AK Parti'den anlamlı etkinlik! Gazze'de şehit edilen çocuklar İstanbul'da anılacak
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İstanbul ilçe belediyeleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne dikkati çekmek maksadıyla 20 Kasım-30 Aralık arasında "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlığıyla içeriğinde konferans, söyleşi, tiyatro ve film gösterimi, konser, panel, şiir dinletisi, yarışma ve sempozyum gibi birçok kültürel faaliyetin yer alacağı bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Bu etkinliklerin ilki "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde yapılacak. Çocukların katledildiği, yetim ve öksüz bırakıldığı işgal hareketi konusunda farkındalık oluşturmak isteyen AK Partili ilçe belediyeleri, Filistin'de ve özellikle Gazze'de öldürülen masum çocuklar için bir araya gelerek şehit çocuklar adına ortak bir etkinlik gerçekleştirecek.

Belediyeler, koltuklarında şehit edilen çocukların isimlerinin yer aldığı 25 ilçedeki kültür merkezlerinin boş salonlarında eş zamanlı olarak "Tay" adlı çizgi filmin gösterimini yapacak.

Çizgi film gösteriminin yapılacağı mekanlar arasında Arnavutköy Kültür Merkezi, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi, Akif Emre Kültür Merkezi, Şehir Sanat Sahne, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi, Beyoğlu Fitaş Sineması, Turgut Özal Kültür Merkezi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Eyüpsultan Kültür Merkezi, Fatih Kültür Sanat Merkezi, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi, Güngören Gösteri Merkezi, Gültepe Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu, Şile Nikah Sarayı, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi yer alıyor.

Gösterimler tüm kültür merkezlerinde 20 Kasım, saat 14.00'da başlayacak.

  • Dünya Çocuk Hakları
  • İstanbul Kültür Merkezleri
  • Gazzede Şehit Çocuklar
  • ak parti

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