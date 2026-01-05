AK Parti'den birlik ve beraberlik mesajı

Zaman zaman "Türkiye düşmanı" bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 5, 2026
Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise...
