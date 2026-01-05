AK Parti'den birlik ve beraberlik mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir" dedi

Zaman zaman "Türkiye düşmanı" bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir.



Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise... — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 5, 2026

