5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Güncel

AK Parti'den birlik ve beraberlik mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir' dedi

5 Ocak 2026 Pazartesi 10:15
AK Parti'den birlik ve beraberlik mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir" dedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir

